Patrulhamento da PM resulta na localização de motocicleta furtada em Vilhena

No início da tarde deste domingo, 8 de fevereiro de 2026, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para comparecer à Avenida Melvin Jones, em Vilhena, onde teria ocorrido o furto de uma motocicleta.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, no local, os policiais fizeram contato com a vítima, proprietária de uma Honda NXR 160 Bros, de cor preta, que relatou ter percebido a ausência do veículo após encerrar as atividades de trabalho por volta das 12h.

A motocicleta estava estacionada em frente a um estabelecimento comercial.

A vítima informou ainda que, ao acessar as câmeras de segurança, visualizou imagens em que um homem se aproxima do veículo, monta sobre ele e passa a empurrá-lo, fugindo em direção à região da Faculdade IESA.

De posse das informações, a guarnição iniciou patrulhamento nas imediações e, durante as diligências, recebeu informações sobre a possível rota de fuga do autor, logrando êxito em localizar a motocicleta abandonada em um matagal na Rua 29, no bairro Parque Cidade Jardim I.

O veículo foi recolhido para posterior restituição ao proprietário, e a ocorrência registrada na Delegacia de Polícia Civil.