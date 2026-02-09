Colégio Militar Dom Pedro II realiza solenidade de abertura do Ano Letivo e comemora 4 anos de criação em Vilhena

Em solenidade realizada na manhã desta segunda-feira, 9 de fevereiro, o Colégio Militar Dom Pedro II, Unidade II, deu início ao Ano Letivo de 2026, reunindo autoridades civis e militares, professores, alunos e convidados.

O evento também comemorou os 4 anos de criação da unidade educativa militar em Vilhena, que acontece nesta terça-feira, 10 de fevereiro. A trajetória da escola é marcada pelo compromisso com a educação, a formação cidadã e a construção de valores sólidos.

A cerimônia foi aberta com palavras do Capitão BM Jonas Ferreira, que também conduziu uma oração de boas-vindas.

Em seguida, a abertura oficial foi realizada pela diretora do colégio, Patrícia Martinez da Silva Pimenta, que destacou os valores da instituição e renovou o compromisso com a educação integral, o desenvolvimento de liderança, o incentivo ao senso de responsabilidade e a preparação dos alunos para serem protagonistas de suas próprias histórias.

“O Colégio Militar Dom Pedro II nasce de um ideal firme: formar cidadãos íntegros, disciplinados, conscientes de seus direitos e deveres, preparados para os desafios da vida acadêmica, profissional e social. A instituição passou a trilhar um caminho pautado na disciplina, no respeito, na hierarquia, na ética e no compromisso com o conhecimento, sem jamais perder de vista o caráter humano e acolhedor que deve nortear toda prática educacional”, afirmou.

A diretora também ressaltou os quatro anos de instalação da unidade escolar no município. “Ao longo desse tempo, enfrentamos desafios, superamos obstáculos e, sobretudo, conquistamos resultados concretos. Esses resultados se refletem no desempenho pedagógico dos nossos alunos, na organização do ambiente escolar, na valorização dos profissionais da educação e no fortalecimento do vínculo entre escola, família e comunidade”, analisou.

PROJETOS PEDAGÓGICOS

Durante a solenidade, as autoridades destacaram os projetos pedagógicos e institucionais desenvolvidos na unidade, que contribuem diretamente para o crescimento acadêmico, social e moral dos estudantes. Entre eles, estão:

Projeto “Imperador”: promove valores como disciplina, civismo, responsabilidade, espírito de equipe e pertencimento institucional, fortalecendo a identidade do Colégio Militar Dom Pedro II e promovendo o desenvolvimento integral dos alunos.

Projeto “Jiu-Jitsu”: estimula estratégia, resiliência, defesa pessoal e equilíbrio emocional, contribuindo para a formação integral dos estudantes.

Projeto “Ping Pong”: visa à promoção da integração, disciplina e ao desenvolvimento das habilidades motoras e cognitivas dos alunos.