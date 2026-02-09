Rondoniense terá jogos na quarta e na quinta-feira válidos pela 12ª rodada

A 7ª rodada do Campeonato Rondoniense Sicredi 2026 foi favorável aos visitantes.

Todos os confrontos terminaram com vitória das equipes que atuaram fora de casa, o que provocou mudanças na tabela de classificação, embora a liderança permaneça com o Ji-Paraná.

O Galo da BR venceu o Sport Genus no estádio Aluízio Ferreira, abriu cinco pontos de vantagem sobre o segundo colocado e chegou aos 16 pontos. Com boa margem na classificação, o Ji-Paraná já começa a projetar sua participação na Copa do Brasil, quando enfrenta o Pantanal-MS, no estádio Biancão, no próximo dia 18.

O Gazin Porto Velho também conquistou três pontos importantes fora de casa. Jogando no Aglair Tonelli, a Locomotiva virou sobre a União Cacoalense e chegou aos 11 pontos, mesma pontuação do Guaporé. Atuando como visitante, o Jacaré da Zona da Mata venceu o Rondoniense por 1 a 0, com um belo gol de Marquinhos Acreano. Com o resultado, o Guaporé assumiu a vice-liderança da competição. A vitória ganha ainda mais relevância, já que o clube também disputa a Copa do Brasil no dia 18 de fevereiro, quando enfrenta o Galvez, em Rio Branco (AC).

Em razão dos compromissos dos clubes rondonienses na Copa do Brasil, os próximos jogos do Rondoniense acontecem de forma readequada. Na quarta-feira, 11 de fevereiro, às 19h30, o Guaporé recebe o Barcelona no estádio Cassolão, enquanto Sport Genus e Gazin Porto Velho se enfrentam no Aluízio Ferreira, no mesmo horário. Já na quinta-feira, 12 de fevereiro, também às 19h30, jogam Rondoniense e Ji-Paraná. Todas as partidas são válidas pela 12ª rodada da competição.

A tabela do Campeonato Rondoniense Sicredi 2026 sofreu duas inversões de datas para adequação ao calendário da Copa do Brasil, competição que conta com três representantes do estado: Gazin Porto Velho E.C., Guaporé F.C. e Ji-Paraná F.C. A primeira inversão ocorre entre a 8ª e a 12ª rodada, evitando prejuízos aos clubes que disputam a competição nacional. Como Guaporé e Ji-Paraná jogam a primeira fase da Copa do Brasil no dia 18 de fevereiro, a medida reduz a necessidade de adiamentos, prevendo apenas uma partida adiada nesse período.

A segunda inversão acontece entre a 10ª e a 11ª rodada, também por conta da Copa do Brasil. O Gazin Porto Velho enfrenta o Operário de Várzea Grande (MT) entre os dias 25 e 26 de fevereiro ou 4 e 5 de março. Considerando a data-base de 25 de fevereiro e um possível avanço de Guaporé e Ji-Paraná à segunda fase, a alteração minimiza novos adiamentos, já que na data prevista ocorre o confronto entre Gazin Porto Velho e Ji-Paraná, enquanto o Guaporé folga na rodada.

Dessa forma, mesmo no cenário de classificação das três equipes para a segunda fase da Copa do Brasil 2026, o Departamento de Competições da FFER estima o adiamento inicial de apenas duas partidas do Rondoniense Sicredi: Guaporé x Ji-Paraná, em 18 de fevereiro, e Gazin Porto Velho x Ji-Paraná, em 25 de fevereiro. O planejamento reserva o período de 2 a 10 de março para a realização dos jogos adiados, garantindo que as partidas ocorram antes da 14ª rodada, conforme prevê o Regulamento Específico da Competição (REC).