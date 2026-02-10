Acidente em cruzamento termina com fuga de condutora e prisões em Vilhena

Um acidente de trânsito registrado na terça-feira, 10 de fevereiro de 2026, no cruzamento da Rua Duzalina Milani com a Avenida Benno Luiz Graebin, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, mobilizou a Polícia Militar e resultou na prisão de envolvidos por atos considerados ilícitos.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a colisão ocorreu após uma das condutoras ter supostamente desobedecido a sinalização de parada obrigatória, atingindo transversalmente outro veículo que trafegava pela via preferencial. Com o impacto, uma das motoristas sofreu ferimentos.

Testemunhas relataram que a condutora apontada como causadora do acidente deixou o local logo após o sinistro, embarcando em outro veículo, sem prestar socorro à vítima ou sinalizar a via.

Antes da chegada da guarnição policial, terceiros tentaram retirar os veículos do local, inclusive com acionamento de serviço de guincho, mas foram surpreendidos pela Polícia Militar.

A vítima foi encaminhada por meios próprios à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico. Foi constatada luxação na mão esquerda, além de queixas de dores em outras partes do corpo. Ela não apresentava sinais de embriaguez e, por isso, foi dispensada do teste do etilômetro.

A perícia técnica chegou a ser acionada, mas não compareceu em razão da alteração do local do acidente. A condutora que fugiu não foi localizada até o momento e, conforme informado por sua defesa, não se apresentou às autoridades.

Diante dos fatos, homens envolvidos na tentativa de retirada dos veículos receberam voz de prisão e foram encaminhados à autoridade policial para as providências cabíveis.