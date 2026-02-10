Com recursos pagos, Rosangela Donadon fortalece projeto de jiu-jitsu e transforma vidas em Vilhena

A deputada estadual Rosangela Donadon, do União Brasil, garantiu o pagamento de R$ 75.750 em emenda parlamentar destinada à Associação Bushidô de Cultura e Artes Marciais, no município de Vilhena, viabilizando a aquisição de tatames e kimonos para a prática do jiu-jitsu.

O recurso já foi creditado, permitindo a execução imediata do projeto.

O projeto é coordenado pelo mestre Alexandre Thomaz, da Associação Bushidô, que desenvolve um trabalho social oferecendo aulas gratuitas de jiu-jitsu para crianças em situação de vulnerabilidade social no município.

O investimento fortalece um trabalho que impacta diretamente a vida de crianças e adolescentes, promovendo disciplina, respeito, inclusão social e novas perspectivas de futuro.

Por meio das artes marciais, o projeto contribui para a formação cidadã, ajudando a afastar jovens da vulnerabilidade social e oferecendo oportunidades de desenvolvimento pessoal e coletivo.

Rosangela Donadon agradeceu ao governador Coronel Marcos Rocha pelo apoio e pela parceria institucional, fundamentais para que iniciativas sociais cheguem a quem mais precisa em todas as regiões do estado.

A deputada reafirmou seu compromisso com políticas públicas que utilizam o esporte como ferramenta de transformação social, garantindo oportunidades e construindo caminhos melhores para as crianças e jovens de Vilhena.