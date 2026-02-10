Facebook Instagram
terça-feira, 10 de fevereiro de 2026.

Doador de campanha apresenta recurso em ação eleitoral que envolve vereador de Pimenta Bueno

Vereador Sérgio Tobias / Foto: Divulgação

Um doador de campanha eleitoral apresentou embargos de declaração contra decisão da 9ª Zona Eleitoral de Pimenta Bueno, no âmbito de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) que envolve a campanha do vereador Sérgio Aparecido Tobias (leia mais AQUI).

O recurso questiona pontos da sentença e pede a reavaliação das conclusões adotadas pela Justiça Eleitoral em primeira instância.

De acordo com informações constantes no processo, o doador Luiz Fernando Pastene Truiz, citado na ação, sustenta que a decisão judicial apresenta omissões, contradições e erro de premissa fática em relação às doações realizadas durante o período eleitoral.

ARGUMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO

Na petição protocolada, a defesa do doador afirma que ele possui capacidade econômica compatível com os valores doados, o que estaria comprovado por declarações de imposto de renda, com renda bruta oriunda, principalmente, da atividade rural.

O recurso também contesta a conclusão de que teria havido extrapolação do limite legal de doações, alegando que houve confusão entre renda tributável e renda bruta, o que teria impactado o cálculo utilizado na sentença.

Outro ponto levantado é a situação da empresa E. Oliveira Silva Ltda, que, segundo a defesa, possui atividade econômica regular, patrimônio declarado e endereço ativo, não podendo ser considerada irregular ou inativa.

CONTESTAÇÃO SOBRE VALORES E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS

No recurso, o doador afirma que o valor de R$ 10 mil, citado na decisão, não teria sido destinado à campanha eleitoral, mas transferido a um terceiro no dia seguinte, sem vínculo com a disputa eleitoral.

A defesa também nega a existência de triangulação de recursos, caixa dois ou uso de “conta de passagem”, argumentando que as movimentações financeiras ocorreram de forma regular.

Em relação a outras transferências mencionadas na ação, o recurso esclarece que os valores menores totalizam R$ 410, sendo que parte dessas movimentações ocorreu após o período eleitoral, o que, segundo a defesa, afastaria a caracterização de irregularidade eleitoral.

PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DA DECISÃO

Ao final da petição, a defesa do doador sustenta que as penalidades aplicadas são desproporcionais aos fatos descritos no processo e requer que a Justiça Eleitoral reanalise a decisão, sanando os pontos apontados nos embargos de declaração.

O processo seguirá para análise das instâncias superiores da Justiça Eleitoral, conforme o trâmite legal.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2025 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.