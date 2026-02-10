Motociclista embriagado é preso após fuga e manobras perigosas em Vilhena

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, na noite de domingo, 8 de fevereiro de 2026, a guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento pela Avenida Tancredo de Almeida Neves, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, quando flagrou um motociclista transitando em alta velocidade e realizando manobra perigosa ao passar por um quebra-molas, equilibrando o veículo em apenas uma roda.

Diante da situação, a equipe iniciou acompanhamento para abordagem, porém o condutor desobedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade por diversas vias, avançando preferenciais e passando por locais com grande circulação de pessoas, aumentando o risco à ordem pública.

A perseguição seguiu até o pátio da feira municipal, onde o motociclista entrou em uma residência com o portão aberto, tentando se esconder nos fundos. Em situação de flagrante, os policiais ingressaram no imóvel e conseguiram localizar e deter o suspeito.

Durante a abordagem, foi constatado que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação e admitiu ter ingerido bebida alcoólica.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde realizou teste do etilômetro, que apontou 0,69 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, configurando crime de trânsito.

A motocicleta foi apreendia e as infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) foram devidamente aplicadas, e o caso ficou à disposição da autoridade policial.