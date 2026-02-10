PM apreende drogas e prende suspeitos por tráfico em Vilhena

A Polícia Militar realizou, na terça-feira, 10 de fevereiro de 2026, a prisão de dois suspeitos por envolvimento com entorpecentes durante patrulhamento tático nas proximidades de uma unidade básica de saúde, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Segundo informações apuradas pelo Extra de Rondônia, a região é conhecida pela intensa movimentação relacionada ao consumo e à comercialização de drogas, o que motivou o reforço no policiamento.

Durante a ação, os policiais avistaram dois indivíduos em atitude considerada suspeita, que tentaram se dispersar ao perceber a aproximação da viatura.

Na abordagem, foi localizada com um dos suspeitos uma porção de substância análoga à maconha. Com o outro, os policiais encontraram uma porção de pó branco semelhante à cocaína. Questionados, ambos alegaram que estavam no local apenas conversando.

Durante a ocorrência, um dos abordados afirmou espontaneamente que adquiriu a droga e que realizava a comercialização fracionada do entorpecente. Diante da informação e da ausência de documentos, os policiais se deslocaram até uma residência, onde, com autorização de uma familiar, localizaram mais porções de substância semelhante à cocaína, totalizando cerca de 12 gramas apreendidas.

Conforme a Polícia Militar, apesar de a quantidade não ser considerada elevada, o material apreendido, aliado às informações prestadas e ao contexto da ocorrência, indicou prática reiterada de tráfico de drogas.

Os suspeitos receberam voz de prisão, foram informados de seus direitos constitucionais e encaminhados à autoridade competente para as providências cabíveis.

A ocorrência foi acompanhada por advogado constituído, que esteve presente durante todo o procedimento policial.