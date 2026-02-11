PRF apreende mais de 10 quilos de supermaconha em ônibus interestadual em Vilhena

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na terça-feira, 10 de fevereiro de 2026, 10,74 quilos de skunk (supermaconha) durante fiscalização no posto da corporação, em Vilhena.

A droga era transportada em um ônibus de linha interestadual.

Conforme informações repassadas à reportagem do Extra de Rondônia, ao iniciar os procedimentos de entrevista, os policiais perceberam que uma passageira apresentava comportamento suspeito e exalava odor característico de entorpecente.

Questionada sobre o transporte de bagagem, a mulher negou possuir mala. No entanto, os agentes localizaram o ticket de identificação em seus pertences.

Diante da inconsistência, foi realizada vistoria no compartimento inferior do veículo, onde os policiais encontraram uma mala contendo tabletes da droga.

A passageira e o entorpecente apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Vilhena para as providências cabíveis.

>>>Vídeo: