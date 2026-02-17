Com recursos próprios, prefeitura investe quase R$ 20 milhões em recuperação asfáltica em Vilhena; veja bairros

A Prefeitura de Vilhena deu início a um cronograma de investimentos voltado à infraestrutura urbana.

Com um aporte de quase R$ 20 milhões provenientes de recursos próprios, a administração municipal executará a recuperação da malha viária com aplicação de massa asfáltica.

O objetivo da iniciativa é elevar os padrões de segurança e conforto para motoristas e pedestres que utilizam as vias da cidade.

Os trabalhos, realizados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), serão executados por etapas ao longo de todo o ano. Esta fase inicial contempla aproximadamente 15 quilômetros de extensão, abrangendo os bairros: 5º BEC, Jardim América, Jardim Eldorado e Centro.

As frentes de trabalho começaram pela Rua Cláudio Coutinho, no bairro 5º BEC, que também terá a Rua Natal revitalizada. No Centro, o planejamento inclui as avenidas Liberdade, Barão do Rio Branco, Beira Rio, Leopoldo Peres e 7 de Setembro.

No bairro Jardim América, as intervenções ocorrerão nas avenidas Sabino Bezerra de Queiroz e Luis Maziero. Já no Jardim Eldorado, receberão nova cobertura asfáltica a Avenida Liliana Gonzaga e a Rua Dal Toé.

De acordo com o secretário de Obras, Laércio Torres, a estratégia da pasta foca no equilíbrio entre a expansão da malha e a preservação do asfalto já existente. Para o gestor, a manutenção é fundamental para o avanço da mobilidade urbana no município. “Não basta somente fazer novos asfaltos, é preciso cuidar dos que já existem. Só assim a gente vai conseguir avançar em uma velocidade muito maior, com planejamento para pavimentação de novas ruas e avenidas, tirando mais gente do sofrimento da poeira, mas também cuidando da manutenção das vias já pavimentadas”, afirmou Torres.