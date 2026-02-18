COLORADO: vereadores apresentam projeto que aumenta valores de diárias, mas Comissão é desfavorável

A Câmara Municipal de Colorado do Oeste recebeu e analisa o Projeto de Resolução nº 191, que trata do aumento das diárias pagas a vereadores e servidores do Poder Legislativo municipal.

A proposta, obtida pelo Extra de Rondônia, foi protocolada no dia 5 de fevereiro de 2026, e é de autoria dos vereadores Martinho de Souza Rodrigues (União) e Jair Ramos de Souza (PP).

O projeto já foi analisado por Comissão interna da Casa e agora segue para apreciação em plenário, sem data ainda para ser votado, já que não consta na pauta da sessão ordinária desta quinta-feira, 19 de fevereiro (leia AQUI).

VALORES

De acordo com a proposta obtida pelo Extra de Rondônia, o valor das diárias para deslocamentos dentro do Estado de Rondônia passará de R$ 550,00 para R$ 680,00. Para viagens a outros estados da federação, o valor será reajustado de R$ 750,00 para R$ 1.000,00, caso a matéria seja aprovada.

Na justificativa, os autores argumentam que os valores atuais estariam defasados diante dos custos com alimentação, hospedagem e transporte urbano durante viagens oficiais. O documento ressalta que as diárias têm caráter indenizatório e são destinadas ao ressarcimento de despesas realizadas no exercício da função pública.

PARECER DESFAVORÁVEL DE COMISSÃO

Contudo, em 12 de fevereiro passado, o projeto foi analisado e teve parecer desfavorável pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final do Legislativo, formado pelos vereadores Ivandro Buzanello (presidente), Sandra Ribeiro (vice-presidente) e Fábio da Silva (membro). (leia no final da matéria).

A Comissão argumentou que “quanto à constitucionalidade e legalidade, a matéria não atende aos requisitos a si aplicáveis, pois ao versar sobre matéria administrativa e de organização do legislativo, cabível exclusivamente à mesa diretora, nos termos dos artigos 26 e 27 IX e XII do Regimento Interno”.

REPERCUSSÃO NAS REDES SOCIAIS

A votação tem gerado repercussão entre moradores do município e mobilização nas redes sociais. Uma mensagem que circula em grupos e plataformas digitais convoca a população a comparecer à sessão para acompanhar a decisão dos vereadores.