Homem é encontrado morto em residência em Vilhena

A guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender a uma ocorrência na Rua Recife, no bairro Parque Industrial Novo Tempo, em Vilhena, após informação de que havia uma pessoa caída em um imóvel.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar ao local, a equipe do Corpo de Bombeiros já estava presente e constatou que a vítima se encontrava em óbito, apresentando manchas roxas pelo corpo.

O homem foi identificado como Carlos Cabral de Oliveira, morador da residência. Ele estava caído ao solo, na parte externa, próximo à porta da sala de estar, com os chinelos ao lado.

A Perícia Técnica realizou os trabalhos de praxe e, segundo as informações levantadas, não foram identificados sinais de violência.

No interior do imóvel, os objetos estavam em seus devidos lugares, não sendo constatada nenhuma anormalidade aparente.

O filho da vítima compareceu ao local, ficando responsável pela residência e pelas providências necessárias.

A funerária Dom Bosco realizou a remoção do corpo.