Homem é morto a facadas na zona rural de Corumbiara

Um homem identificado como Adilson Vieira de Sá, morador da área rural de Corumbiara, foi morto a golpes de faca nesta quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026.

Conforme as primeiras informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima havia ido até seu sítio localizado no assentamento Zé Bentão para tratar do gado.

Por motivos ainda desconhecidos, ele teria se desentendido com outro homem nas proximidades. Durante a discussão, o suspeito teria sacado uma faca e desferido vários golpes contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após o crime, o autor fugiu e tomou rumo ignorado.

A Polícia Militar de Corumbiara foi acionada, isolou a área e solicitou a presença da Polícia Técnico-Científica (Politec). Após os trabalhos periciais, o corpo será liberado para remoção por uma funerária.

Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime nem sobre a identificação do suspeito, devido à distância e ao difícil acesso ao local.

A ocorrência deverá ser registrada na Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, que dará continuidade às investigações.