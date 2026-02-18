Homem é preso após invadir residência no bairro Cidade Verde II em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada para averiguar uma ocorrência de invasão em uma residência localizada na Rua 102-08, no bairro Cidade Verde II, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a solicitante informou que o imóvel pertence ao filho, que estava em horário de serviço no momento do fato.

Vizinhos relataram ter visto um homem pulando o muro da casa e ouvido barulhos indicando que ele estaria forçando as janelas para arrombar o imóvel.

A mãe do proprietário foi até o local e flagrou o suspeito dentro da residência. Segundo relato, o homem já havia esquentado comida para se alimentar.

O suspeito afirmou aos policiais que entrou pela janela do banheiro, alegando ser usuário de entorpecente e estar com fome.

A responsável pelo imóvel declarou que o rapaz não tem autorização para frequentar a casa e não mantém contato direto com ela ou com o filho.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.