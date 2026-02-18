Pioneiro morre após complicações cardíacas em Vilhena

Morreu na tarde desta quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026, em Vilhena, o pioneiro Valter de Melo, de 52 anos.

Nascido em 15 de maio de 1973, Valter chegou ainda criança ao município, onde construiu sua história ao lado da família, contribuindo com o desenvolvimento da cidade ao longo dos anos. Ele era irmão da ex-vereadora Sandra Melo.

De acordo com informações repassadas pela esposa, Vanusa, no último dia 4 de fevereiro Valter sofreu um infarto e foi socorrido à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Vilhena, onde permaneceu por dois dias.

Em seguida, foi transferido para Cacoal, onde passou por procedimento de cateterismo e angioplastia, com a implantação de cinco stents (conhecidos como “molas”) no coração. Devido ao agravamento do quadro clínico, foi encaminhado posteriormente para Ji-Paraná, onde permaneceu internado por nove dias em uma UTI.

Após apresentar melhora, Valter retornou a Vilhena e seguia em recuperação na enfermaria do Hospital Regional. Três dias depois, no entanto, começou a apresentar falta de ar e foi diagnosticado com pneumonia, sendo novamente encaminhado à UTI. Ele sofreu uma parada respiratória e, em seguida, um novo infarto, não resistindo.

O corpo será velado a partir das 8h desta quinta-feira, 19 de fevereiro, na Capela Mortuária. O sepultamento está previsto para as 17h, no Cemitério Cristo Rei.

Valter deixa esposa e três filhos.