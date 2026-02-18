PM é acionada após confusão e dano em hotel nas proximidades da rodoviária de Vilhena

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de perturbação do sossego em um hotel localizado nas proximidades da estação rodoviária, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, hóspedes que estavam no local desde a noite anterior passaram a ser alvo de reclamações devido a algazarra e forte odor de cigarro vindo do quarto ocupado por eles.

No momento da hospedagem, ambos já haviam sido informados sobre as regras do estabelecimento, incluindo a proibição de fumar nas dependências internas.

Diante das queixas, a responsável pelo hotel foi até o quarto e constatou que a porta estava entreaberta. Ao solicitar que os ocupantes desocupassem o local por descumprimento das normas, iniciou-se uma discussão.

Segundo relato, houve ofensas verbais e a porta do quarto foi danificada, com prejuízo à fechadura. A solicitante afirmou ainda ter se sentido ameaçada durante o desentendimento.

A guarnição constatou que a porta apresentava danos e que havia forte odor de cigarro no ambiente. Os envolvidos negaram ter fumado no quarto e contestaram as acusações.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.