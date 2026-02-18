Suspeitos fogem de abordagem e acabam detidos com droga em Vilhena

A Polícia Militar realizava patrulhamento nas proximidades da Praça Dona Magal, no bairro São José, em Vilhena, quando tentou abordar três indivíduos em atitude suspeita que estavam em uma arquibancada.

Antes mesmo da ordem de parada, os suspeitos fugiram, sendo iniciado cerco policial na região.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, um dos envolvidos, menor de idade, conseguiu escapar. Durante o acompanhamento, dois suspeitos foram alcançados após pularem a cerca de contenção ao redor da feira, ao lado do ginásio.

Conforme a ocorrência, houve resistência ativa, sendo necessário o uso de força moderada para contê-los até a chegada de apoio. Um policial sofreu luxação no pé direito durante a ação.

Durante a fuga, um dos abordados teria arremessado objetos em meio ao matagal. Após buscas, os militares localizaram um recipiente com substância análoga à maconha e uma tesoura com indícios de fracionamento do entorpecente. Outro objeto não foi encontrado devido à vegetação densa.

O suspeito informou ainda que havia mais droga em sua residência. Com autorização da responsável pelo imóvel, os policiais realizaram buscas e localizaram outra porção da substância sob um colchão. Ao todo, aproximadamente 70 gramas de maconha foram apreendidas.

Diante dos fatos, um maior de idade recebeu voz de prisão e um adolescente foi apreendido, sendo ambos encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para as providências cabíveis.