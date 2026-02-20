Coronel Chrisóstomo garante recursos para agricultura, segurança e infraestrutura em Costa Marques

O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL-RO) recebeu, na última quinta-feira, 19, em seu escritório parlamentar, a vereadora e presidente da Câmara de Costa Marques, Juliane Duarte (PL). O encontro selou o compromisso do deputado em atender uma série de demandas prioritárias para o município, com a garantia de que os recursos serão viabilizados ainda este ano por meio do orçamento federal de 2026.

Durante a reunião, o parlamentar reafirmou seu vínculo afetivo com a região, onde passou a infância ao lado do pai no Distrito de Forte Príncipe da Beira. “Sou de Costa Marques desde os zero anos de idade”, costuma pontuar o deputado ao destacar que o investimento no município, berço da história de Rondônia, é uma prioridade pessoal e política de seu mandato.

Para o setor produtivo, a vereadora apresentou solicitações voltadas à Secretaria Municipal de Agricultura, incluindo a aquisição de uma pá carregadeira e um trator de pneus para fortalecer a agricultura familiar. Além disso, foi garantida uma emenda de R$ 700 mil para a construção do barracão da feira em São Domingos do Guaporé, beneficiando 30 feirantes que aguardam por um espaço adequado para o comércio.

Na segurança pública, o planejamento prevê R$ 200 mil para a compra de fuzis e o repasse de uma viatura 4×4, visando o fortalecimento das ações da Polícia Militar na região. Já para a infraestrutura, o deputado confirmou recursos para a pavimentação com blocos sextavados em ruas do Distrito de Forte Príncipe da Beira, modernizando o acesso à localidade onde cresceu.