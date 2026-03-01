Jaime Bagattoli reforça compromisso com derrubada do veto ao PL da Dosimetria e apoio a Flávio Bolsonaro

A direita voltou às ruas neste domingo (1) para uma grande manifestação pelos rumos do país.

O maior ato, como de costume, ficou a cargo da Avenida Paulista, em São Paulo, que reuniu milhares de pessoas.

Representando Rondônia, o senador Jaime Bagattoli (PL) esteve presente ao lado de importantes lideranças da direita nacional, como o senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência nas eleições deste ano, e da direita rondoniense, como o senador Marcos Rogério e o deputado federal Fernando Máximo.

Entre as principais pautas do ato estavam os escândalos de corrupção envolvendo os poderes, como o “Caso do Banco Master”; os rumos da economia e política externa do Brasil; e críticas aos vetos ao PL da Dosimetria.

“Estamos vivendo um dos momentos mais perigosos da República com escândalos de corrupção em todos os poderes e ameaças à nossa liberdade. O povo que quer o bem do Brasil não pode ficar de braços cruzados. Estamos aqui na Avenida Paulista para dizer “basta” a tudo isso”, declarou Bagattoli em suas redes.

No momento mais aguardado do ato, Flávio Bolsonaro citou as injustiças do 8 de Janeiro, a perseguição e prisão do pai, Jair Bolsonaro, e os recentes escândalos de corrupção que abalam o atual o governo e o país.

“O Brasil hoje conhece como funcionam as entranhas do poder em Brasília e o homem que foi o presidente do país nos maiores escândalos de corrupção segue sendo o mesmo. Lula foi o presidente durante o “Mensalão, o “Petrolão” e agora no roubo aos aposentados do INSS. É por isso que ninguém aguenta mais quatro anos de PT”, declarou o pré-candidato.