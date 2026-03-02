VÍDEO: Chupinguaia recebe 4ª edição da Trilha dos Bacanas no dia 8 de março

Os amantes do motociclismo e da aventura já têm compromisso marcado em Chupinguaia.

No dia 8 de março de 2026 será realizada a 4ª edição da Trilha dos Bacanas, evento que promete reunir trilheiros de diversas cidades da região.

A programação prevê um percurso de aproximadamente 40 quilômetros. A largada está marcada para as 8h, com concentração e base das atividades na Estância Guaporé, onde foi preparada estrutura para receber os participantes.

As inscrições estão abertas ao valor de R$ 100. Os 100 primeiros inscritos garantem camiseta exclusiva do evento. O valor também inclui café da manhã, almoço com costelão, apoio logístico durante o trajeto com fornecimento de água e frutas, além de jantar para participantes de outras cidades que optarem pelo camping.

A Estância Guaporé contará com banheiros e área destinada ao acampamento. Para o público que não participará da trilha, mas deseja acompanhar o evento, haverá venda de refeições individuais, com café da manhã servido das 6h30 às 8h e almoço das 12h às 15h.

No sábado que antecede o evento, a organização estará no local realizando inscrições presenciais e recepcionando os grupos visitantes. As inscrições antecipadas também podem ser feitas em pontos comerciais da cidade.

