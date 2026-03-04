Vilhena sedia primeira etapa do Circuito RO de Jiu-Jitsu Desportivo no dia 21 de março

A cidade de Vilhena será palco, no próximo dia 21 de março, da primeira etapa do Circuito RO de Jiu-Jitsu Desportivo.

O Campeonato Estadual deve reunir aproximadamente 500 atletas de diversas regiões de Rondônia.

A competição é organizada pela Federação de Jiu-Jitsu Desportivo do Estado de Rondônia, presidida pelo professor Maicon Nascimento. Em seu segundo ano de atuação, a entidade coordena o circuito estadual da modalidade e amplia a estrutura do evento para a temporada 2026.

O campeonato contará com competidores a partir de 4 anos de idade, além de categorias destinadas a adultos com mais de 50 anos. A programação inclui disputas em diferentes faixas e níveis técnicos, envolvendo academias e equipes filiadas à federação.

Segundo a organização, o objetivo é promover uma etapa estruturada dentro do calendário oficial do jiu-jitsu desportivo em Rondônia, fortalecendo a modalidade no Estado.

O evento será realizado das 9h às 18h no Ginásio Jorge Teixeira, localizado na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

A entrada será gratuita e aberta ao público. A expectativa é de que o evento reúna atletas, familiares e equipes técnicas ao longo do dia, marcando o início oficial do Circuito RO de Jiu-Jitsu Desportivo 2026.