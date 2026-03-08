Cássio Gois participa da 10ª Trilha das Poderosas e destaca mais de R$ 6 milhões investidos em Espigão do Oeste

Mais de 300 mulheres participaram, no último dia 7 e 8 de março, da 10ª edição da Trilha das Poderosas, realizada no município de Espigão do Oeste.

O evento, que já se tornou tradição na região, marcou as comemorações do Dia Internacional da Mulher e reuniu participantes de diversas cidades de Rondônia.

A trilha é conhecida por celebrar a força feminina e reunir mulheres de diferentes histórias e trajetórias: empresárias, mães e donas de casa apaixonadas pelo motociclismo. Todas unidas pelo espírito de aventura, amizade e superação.

A largada aconteceu em frente à Prefeitura Municipal, em um momento marcado por emoção, confraternização e muita energia entre as participantes, que percorreram o trajeto off-road em clima de celebração e união.

Consolidada como um dos maiores encontros femininos do motociclismo off-road da região, a Trilha das Poderosas chegou à sua 10ª edição reunindo participantes de várias cidades do estado e fortalecendo cada vez mais o protagonismo das mulheres no esporte.

O evento contou com a presença do deputado estadual Cássio Gois, que é apoiador da iniciativa e destacou a importância de incentivar atividades esportivas e momentos de integração para a comunidade.

Durante o evento, o parlamentar ressaltou a alegria em ver tantas mulheres participando e comemorando juntas.

“É uma satisfação enorme ver mais de 300 mulheres reunidas em um evento que valoriza o esporte, a união e a alegria. A Trilha das Poderosas já é uma tradição em Espigão do Oeste e tenho orgulho de ser parceiro dessa iniciativa”, afirmou.

Cássio Gois também reforçou o compromisso com o desenvolvimento do município. Segundo ele, ao longo do mandato já foram destinados cerca de R$ 6 milhões em recursos para Espigão do Oeste, sendo aproximadamente R$ 3 milhões para a área da saúde e outros R$ 3 milhões para diferentes investimentos, incluindo ações de apoio ao esporte e ao desenvolvimento local.

“Espigão do Oeste é uma cidade que mora no meu coração e tem todo o meu respeito. Seguiremos trabalhando para trazer mais investimentos e apoiar eventos como este, que valorizam as pessoas e fortalecem a comunidade”, destacou o deputado.

A edição deste ano também marca o quarto ano consecutivo de apoio do deputado à Trilha das Poderosas, reforçando a parceria com iniciativas que incentivam o esporte, o turismo e a valorização das mulheres no município.

Com grande participação e clima de celebração, a 10ª Trilha das Poderosas reafirma seu lugar como um dos eventos femininos mais importantes da região e fortalece a expectativa para as próximas edições.