Com apoio de Ezequiel Neiva, produção de mel ganhará novos equipamentos em Colorado

A produção de mel em Colorado do Oeste contará com mais um incentivo por meio da atuação do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil).

Através de emenda parlamentar no valor de R$ 135 mil, será viabilizada a aquisição de equipamentos para fortalecer o trabalho desenvolvido pela Associação das Agroindústrias Cadastradas no Sim e no Prove e Artesanatos de Colorado do Oeste (Agrossipro).

Entre os itens que serão adquiridos estão uma envasadora semiautomática, uma bomba com filtro e um tanque decantador de 40 kg, equipamentos que irão contribuir para ampliar a capacidade de processamento e melhorar a qualidade da produção, atendendo pedido dos vereadores Buzanello, Fabão e Gilmar da Obra.

O produtor rural Eder Faria destacou a importância do apoio. “Tivemos um bom contato com o deputado para dar sequência na Casa do Mel que abrange três municípios e ele de prontidão nos ajudou na viabilização de recursos para a aquisição dos aparelhos”, afirmou.

Ainda de acordo com o produtor, o diálogo direto com o parlamentar foi fundamental para o avanço do projeto. “Fizemos a reunião com ele, falamos dos nossos problemas e das nossas dificuldades e de prontidão tomou interesse para garantir o recurso para que possamos desenvolver esse trabalho em Colorado do Oeste”, ressaltou.

Ezequiel Neiva esteve conhecendo as instalações da Casa do Mel em Colorado do Oeste (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

O produtor rural Sérgio Ywamoto também enfatizou a parceria construída ao longo dos anos. “O deputado vem nos ajudando há alguns anos. Nós fazemos parte da Agrossipro e temos algumas demandas pela associação. Estamos com um novo projeto que é a Casa do Mel. Convidamos ele, conversamos, mostramos o projeto e de prontidão ele confirmou a ajuda”, frisou.

Segundo o produtor, o investimento é resultado de um projeto elaborado ainda no ano passado. “No final do ano passado foi feito um projeto para a aquisição de máquinas e equipamentos para a agroindústria Mel do Cerrado de Rondônia, aqui de Colorado do Oeste. O deputado estadual Ezequiel Neiva optou por nos ajudar e o projeto foi aprovado no ano passado para estarmos recebendo neste ano o recurso”, destacou.

A região de Colorado do Oeste tem se destacado na produção de mel, atividade que vem ganhando cada vez mais espaço entre os produtores rurais e fortalecendo a diversificação da agricultura local. Com o investimento destinado pelo parlamentar, a expectativa é ampliar a estrutura da cadeia produtiva, garantindo melhores condições de beneficiamento, qualidade e comercialização do mel produzido pelos apicultores da região. “A produção de mel é uma atividade importante para a agricultura familiar e merece incentivo. Nosso compromisso é apoiar iniciativas que gerem renda, fortaleçam as agroindústrias e valorizem o trabalho dos produtores rurais”, destacou Ezequiel Neiva.

O deputado estadual Ezequiel Neiva aproveitou para ressaltar que o fortalecimento da agricultura familiar tem sido uma das prioridades de seu mandato, especialmente em municípios como Colorado do Oeste. “Seguimos trabalhando para apoiar associações, cooperativas e produtores que fazem a economia local acontecer. Com a parceria do Governo de Rondônia, buscamos garantir investimentos que cheguem diretamente ao campo, promovendo desenvolvimento, geração de renda e melhores condições de trabalho para quem vive da produção rural”, afirmou.