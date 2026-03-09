Copa do Trabalhador prorroga inscrições e anuncia novo congresso arbitral em Vilhena

A organização da 6ª Copa do Trabalhador divulgou novas informações sobre a competição que será realizada em Vilhena, prorrogando o prazo de inscrições para as equipes interessadas.

Conforme comunicado divulgado pelos organizadores, os times agora têm até a próxima sexta-feira, 13 de março, para garantir participação no torneio, que é considerado um dos mais tradicionais do calendário esportivo local.

Além disso, também foi anunciado o congresso arbitral da competição, que acontecerá às 19h, nas dependências do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) de Vilhena. O encontro servirá para alinhar regras, regulamento e detalhes técnicos do campeonato.

A 6ª Copa do Trabalhador contará com disputas nas categorias masculino livre, masculino 50tão e feminino. A organização também confirmou que a premiação será em dinheiro.

De acordo com os organizadores, as vagas são limitadas e as equipes interessadas devem procurar a coordenação do evento para realizar a inscrição e obter mais informações sobre a competição.