Mais saúde e mais asfalto chegam a Rondônia com R$ 15,6 milhões viabilizados por Confúcio Moura

A saúde pública de Rondônia ganhou um reforço importante nos últimos dias. Recursos articulados pelo senador Confúcio Moura já começaram a chegar aos municípios, fortalecendo o atendimento do SUS e garantindo também melhorias na infraestrutura urbana. Ao todo, R$ 15.662.356 já foram pagos pelo Governo Federal, beneficiando sete cidades com investimentos na saúde e obras de pavimentação.

Os recursos destinados à saúde foram liberados ao longo de fevereiro e ajudam a manter o funcionamento da rede pública nos municípios. Na prática, isso significa mais consultas, exames, medicamentos, compra de insumos e manutenção das unidades de saúde — serviços que fazem diferença direta no dia a dia de quem depende do SUS.

Entre os municípios contemplados, Ariquemes recebeu o maior volume de recursos, com R$ 2,75 milhões para custeio da atenção especializada.

Outras cidades também foram beneficiadas:

Cacoal – R$ 2 milhões para custeio da atenção primária

Pimenta Bueno – R$ 2 milhões para custeio da atenção primária

Rolim de Moura – R$ 2 milhões para custeio da atenção primária

Vilhena – R$ 2 milhões para custeio da atenção primária

Ouro Preto do Oeste – R$ 2 milhões para custeio da atenção especializada

Espigão do Oeste – R$ 1 milhão para custeio da atenção especializada

Para o senador Confúcio Moura, investir na saúde municipal é uma das formas mais eficazes de garantir que o atendimento chegue à população com qualidade.

“A saúde acontece nos municípios. É ali que as pessoas procuram atendimento. Esses recursos ajudam a manter os serviços funcionando e garantem um atendimento mais digno para a população”, destacou o senador.

Um mês de reforço histórico na saúde de Rondônia

Somente em fevereiro, o senador viabilizou cerca de R$ 25 milhões para a saúde no estado. Esta é a segunda liberação de recursos em pouco mais de um mês. Na primeira remessa, mais de R$ 11 milhões já haviam sido destinados a quatro municípios, ampliando a capacidade de atendimento da rede pública.

O resultado é um reforço expressivo no financiamento da saúde municipal, que enfrenta desafios constantes para manter serviços, equipes e estrutura funcionando.

Pavimentação muda realidade em Cacaulândia

Além do investimento na saúde, Cacaulândia também recebeu recursos importantes para infraestrutura. O município recebeu R$ 1.912.356, última parcela liberada pelo Ministério das Cidades, destinada à pavimentação de vias urbanas.

As obras já avançam pela cidade e começam a mudar a rotina dos moradores. A pavimentação reduz a poeira durante o verão amazônico, diminui a lama no período de chuvas e melhora a mobilidade urbana, trazendo mais segurança e qualidade de vida para quem vive na região.

Com novos investimentos chegando aos municípios, a expectativa é de que os recursos continuem fortalecendo serviços essenciais e melhorando a vida da população rondoniense.