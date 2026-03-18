Alex Redano cobra envio imediato do PCCR do Ipem após mais de uma década de espera

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao Poder Executivo solicitando o envio urgente do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores do Instituto de Pesos e Medidas de Rondônia (Ipem/RO). A proposta também foi encaminhada à Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), à Casa Civil e à presidência do próprio instituto.

Segundo o parlamentar, a medida busca corrigir uma situação considerada crítica enfrentada pelos servidores efetivos do Ipem/RO, que ingressaram no serviço público por meio de concurso realizado em 2014 e, até hoje, não contam com uma carreira estruturada nem com uma política salarial compatível com as funções desempenhadas.

De acordo com Redano, o cenário atual revela uma distorção grave, uma vez que o vencimento inicial da categoria está abaixo do salário mínimo nacional. Para o deputado, essa realidade compromete diretamente a valorização dos profissionais e pode provocar desmotivação, evasão de servidores qualificados e prejuízos à eficiência dos serviços prestados à população.

O parlamentar destacou ainda a importância estratégica do instituto para o funcionamento da economia e para a proteção do consumidor. O órgão é responsável por fiscalizações fundamentais, como a verificação de balanças comerciais, bombas de combustível e produtos pré-medidos, assegurando transparência e segurança nas relações de consumo.

“Estamos falando de profissionais que desempenham um papel essencial para a sociedade, mas que ainda não possuem o reconhecimento adequado. É preciso corrigir essa injustiça e fortalecer o instituto”, enfatizou.

A indicação reforça a necessidade de prioridade, por parte do governo do estado, no encaminhamento do projeto, com o objetivo de garantir a estruturação da carreira, a recomposição salarial e o reconhecimento institucional dos servidores do Ipem/RO.

Para Redano, a valorização dos servidores públicos representa não apenas um ato de justiça administrativa, mas também um investimento direto na qualidade dos serviços oferecidos à população de Rondônia.