VILHENA: 6ª Copa do Trabalhador começa com goleadas; confira

Teve início na sexta-feira (20), em Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo do Norte, a 6ª Copa do Trabalhador, reunindo equipes locais em mais uma edição da tradicional competição esportiva de Vilhena.

A rodada de abertura já contou com bons jogos e resultados expressivos. No masculino, o Teixeirão A aplicou uma goleada de 5 a 0 sobre o Barcelona. Já na disputa feminina, a equipe Reação venceu o Realeza por 2 a 0. No outro confronto da rodada, o Milão superou o Real Valência pelo placar de 2 a 0.

A competição contará com disputas nas categorias masculino livre, masculino 50tão e feminino, ampliando a participação de atletas de diferentes faixas etárias.

De acordo com a organização, além de promover a integração esportiva, a 6ª Copa do Trabalhador também terá premiação em dinheiro para as equipes participantes, o que aumenta ainda mais a competitividade do torneio.

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