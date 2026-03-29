Ação da Rádio Patrulha em conveniência termina com quase 20 detidos por consumo de drogas e álcool por menores em Vilhena

Na madrugada deste domingo (29), uma grande operação da Polícia Militar desarticulou uma festa irregular em uma conveniência localizada na Avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

A ação resultou na detenção de adultos e na apreensão de diversos menores de idade que consumiam bebidas alcoólicas e entorpecentes no local.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha chegou ao estabelecimento após denúncias anônimas indicarem que o espaço era frequentemente utilizado para o tráfico de drogas e consumo de substâncias proibidas por adolescentes.

Ao se aproximarem, os militares confirmaram o som em volume excessivo e, durante a abordagem, localizaram um simulacro de pistola escondido sob o balcão do caixa.

No interior do recinto, os policiais depararam-se com uma aglomeração de adultos e adolescentes em volta de narguilés, exalando um forte odor de maconha.

Durante a revista pessoal, porções de substância análoga à maconha foram encontradas com dois menores. Um deles tentou se desfazer da droga arremessando os invólucros no vaso sanitário ao notar a presença policial, mas foi contido antes de acionar a descarga.

Além das drogas, um dos adolescentes foi submetido ao teste do etilômetro (bafômetro), que confirmou o estado de embriaguez com o índice de 0,24 mg/l. Com outro menor, foi apreendido um cigarro eletrônico, produto cuja comercialização é proibida pela Anvisa.

O desfecho da ocorrência foi marcado por momentos de tensão na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP). Duas mulheres, familiares dos envolvidos, chegaram ao local de forma agressiva, desferindo insultos e tentando agredir fisicamente um sargento da PM. Elas foram imediatamente imobilizadas e presas por desacato e tentativa de agressão.

Devido à grande quantidade de menores e à ausência inicial de seus responsáveis, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o registro da ocorrência e garantir os direitos dos adolescentes.

Ao todo, quase 20 pessoas foram conduzidas à delegacia. O proprietário do estabelecimento e os demais adultos poderão responder por fornecer bebidas alcoólicas a menores, perturbação do sossego e conivência com o tráfico.

Todo o material ilícito, incluindo o simulacro de arma e os eletrônicos, foi entregue à autoridade judiciária.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”