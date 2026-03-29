Bastidores em RO indicam tensão extrema entre governador e vice há uma semana do prazo para deixar cargos de quem pretende disputar eleição

Fontes ouvidas pelo site Extra de Rondônia apontam movimentações intensas nos bastidores da política estadual, especialmente com a proximidade do prazo para filiações partidárias e desincompatibilização de mandatos, previsto para o próximo sábado, 4 de abril.

De acordo com as informações, o cenário político ainda pode sofrer mudanças até o fim do período legal. A expectativa é de novas definições partidárias e possíveis reposicionamentos de lideranças nos próximos dias.

No centro das articulações está o governador Marcos Rocha, que, segundo as fontes, não deve renunciar ao cargo. A avaliação é de que a saída do governo representaria um risco político elevado no atual contexto.

Caso Rocha decida por deixar o cargo, o vice-governador Sérgio Gonçalves assume o comando do Estado e pode disputar a reeleição, o que mudaria o equilíbrio político. Ainda conforme os bastidores, existe a avaliação de que, nessa hipótese, o espaço político para Rocha dentro do grupo poderia ser reduzido.

Outro fator considerado é o fato de Marcos Rocha presidir o Partido Social Democrático (PSD) em Rondônia, posição que permite atuar diretamente na articulação e no apoio a candidaturas ao governo, vice-governo e cargos proporcionais. O governador apoia o nome do prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, como seu escolhido para disputar a sucessão estadual.

As informações também indicam um clima de desacordo entre o governador e o vice, que é filiado ao União Brasil. A relação entre ambos é apontada como um dos pontos de tensão no cenário atual.

No caso do vice-governador, há ainda questões legais relacionadas à elegibilidade. Como já assumiu o governo em ocasiões anteriores, ele precisaria renunciar ao cargo dentro do prazo caso decida disputar outro cargo eletivo, como deputado federal ou estadual.

Além disso, o União Brasil já possui nomes cotados para a disputa ao governo, como Hildon Chaves, o que também influencia nas definições internas do partido.

Após o encerramento do prazo de filiações, o próximo passo do calendário eleitoral serão as convenções partidárias, momento em que as candidaturas serão oficializadas. Até lá, a expectativa é de novas mudanças e reconfigurações no cenário político de Rondônia.