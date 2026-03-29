Ladrão invade casa, consome alimentos, defeca no chão e furta botija de gás em Chupinguaia

Na manhã da última sexta-feira (27), a Polícia Militar registrou uma ocorrência de furto com características inusitadas em uma residência em Chupinguaia.

Um homem invadiu o imóvel, subtraiu uma botija de gás e causou uma série de transtornos e violações à integridade do lar.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o morador relatou que, ao chegar em casa, percebeu que o invasor não apenas furtou a botija de cor dourada, mas também consumiu diversos alimentos e chegou a defecar no chão da despensa. Na pressa de fugir, o criminoso ainda esqueceu objetos pessoais no local, como um boné e uma blusa.

O suspeito também tentou invadir uma casa vizinha, mas não conseguiu subtrair objetos. No entanto, a tentativa foi registrada por câmeras de monitoramento. Através das imagens, a polícia identificou o autor, um homem já conhecido no meio policial pela prática de diversos crimes na cidade.

Após diligências, a guarnição localizou o suspeito em um imóvel conhecido como ponto de reunião de usuários de entorpecentes. No local, os militares encontraram a botija de gás furtada, que já estava sendo utilizada pelos ocupantes da casa.

Questionado sobre o crime, o homem alegou inicialmente que havia ingerido muita bebida alcoólica e que não se recordava dos fatos. Entretanto, ao ser confrontado com as filmagens, ele acabou confessando o delito.

O autor do furto recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena para as providências cabíveis.

O proprietário da botija de gás foi informado sobre a recuperação do objeto e deve comparecer à delegacia para retirá-lo.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”