Noeli Deiró anuncia pré-candidatura, comenta entrada na política e destaca continuidade de projetos do esposo deputado em RO

A pré-candidata a deputada estadual, Noeli Deiró, visitou a redação do site Extra de Rondônia na última sexta-feira (27) e falou sobre sua primeira disputa eleitoral, os projetos que pretende defender e a decisão de entrar oficialmente na política.

Filiada ao União Brasil, ela é esposa do deputado estadual Cirone Deiró, que deixou a pré-candidatura à reeleição para compor como vice-governador em chapa ao governo do estado.

Em entrevista ao site, Noeli destacou que, embora seja sua primeira candidatura, já acompanha de perto a atuação política do marido há anos, participando dos bastidores e de ações sociais.

Segundo ela, a decisão de colocar o nome à disposição da população representa um novo momento, agora com atuação direta.

A pré-candidata afirmou que pretende dar continuidade a projetos já desenvolvidos, com foco em áreas como agricultura familiar, esporte, inclusão social e apoio a pessoas com deficiência. Ela também citou iniciativas voltadas às chamadas “mães atípicas”, além de ações ligadas à saúde, especialmente no atendimento a pacientes em tratamento oncológico.

Ao Extra de Rondônia, Noeli relatou que já desenvolve trabalhos sociais há anos, incluindo projetos voltados à valorização da autoestima de mulheres em tratamento de câncer, pessoas com depressão e gestantes. Segundo ela, essas ações envolvem atividades de apoio emocional e acompanhamento, realizadas anteriormente de forma discreta.

Ao falar sobre a possível atuação na Assembleia Legislativa, destacou que pretende trabalhar com responsabilidade e manter a linha de atuação já existente, ampliando o alcance das ações. Ela também mencionou que, caso seja eleita, contará com o apoio de Cirone Deiró, assim como continuará contribuindo com o projeto político ao qual ele também está vinculado.

Natural de Vilhena e com ligação com o município de Cacoal, Noeli afirmou que tem identificação com diferentes regiões do estado e ressaltou o vínculo com Rondônia, destacando características locais como produção agropecuária e agrícola.

Ao final, a pré-candidata reforçou que sua proposta é dar continuidade ao trabalho já realizado, com foco em respeito e responsabilidade na atuação pública.