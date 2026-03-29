PM apoia Oficial de Justiça em prisão de homem por débito alimentar em Vilhena

A guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar prestou apoio a uma Oficial de Justiça para o cumprimento de um mandado de prisão no bairro Nova Esperança, em Vilhena.

A ordem judicial foi expedida em desfavor de um morador devido ao não pagamento de débito alimentar (pensão).

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a presença dos militares garantiu a segurança e o fiel cumprimento da diligência. O homem foi localizado no endereço indicado e devidamente cientificado sobre o teor do documento expedido pelo Poder Judiciário.

De acordo com o registro da ocorrência, não houve qualquer tipo de resistência por parte do conduzido, que colaborou com os procedimentos de praxe. Após a formalização da prisão, o homem foi levado sob custódia e apresentado na Colônia Penal de Vilhena.

A entrega à autoridade competente ocorreu com o acompanhamento direto da Oficial de Justiça responsável pelo caso. O homem, que se encontrava em condições físicas normais, permanecerá à disposição da Justiça até que a pendência financeira seja regularizada ou conforme nova determinação judicial.

A Polícia Militar destaca que o apoio a oficiais de justiça é uma prática rotineira para assegurar o cumprimento das decisões do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) e a manutenção da ordem pública.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”