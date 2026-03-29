Vizinho tranca terreno com cadeado e impede proprietária de acessar imóvel em Vilhena

última sexta-feira (27), a Polícia Militar foi acionada para intervir em um conflito de vizinhança na Rua 1512, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

O desentendimento envolve a posse e o livre acesso a um terreno adquirido pela solicitante há aproximadamente um ano.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a proprietária relatou que, ao comparecer ao imóvel na data mencionada, foi surpreendida ao encontrar um cadeado instalado no portão de acesso.

Segundo ela, a intervenção foi realizada pelo vizinho do lote ao lado, o que a impediu de entrar e usufruir de sua propriedade.

A mulher declarou aos policiais que nunca autorizou qualquer tipo de intervenção ou ocupação em seu imóvel por parte de terceiros.

Ela ressaltou que a atitude do vizinho tem causado prejuízos, uma vez que está sendo privada do acesso a um bem que afirma ser legalmente seu.

Diante do impasse e da configuração de um possível cerceamento do direito de propriedade, a guarnição da Rádio Patrulha lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) no local.

O vizinho foi formalmente cientificado sobre a queixa e assinou um termo de compromisso, obrigando-se a comparecer em juízo em data e horário já agendados para prestar esclarecimentos.

O caso agora segue para análise do Poder Judiciário, que deverá decidir sobre a liberação do acesso e as responsabilidades das partes envolvidas.

**“Reconhecer a fonte é um gesto simples que demonstra respeito e profissionalismo.”