AGROTEC 2026: Cristiane Lopes destaca mais de R$ 77 milhões em investimentos na agricultura familiar e agro

A deputada federal Cristiane Lopes (Podemos-RO) participou do lançamento oficial da Feira Agrotec 2026, realizado no Instituto Federal de Rondônia (IFRO), campus Calama, em Porto Velho.

O evento reuniu produtores rurais, empreendedores e representantes de instituições públicas e privadas, consolidando-se como um importante espaço de incentivo ao desenvolvimento do setor produtivo no estado.

Tendo a agricultura familiar e o agronegócio como uma de suas principais bandeiras de mandato, Cristiane Lopes aproveitou a ocasião para destacar os investimentos já realizados. Ao todo, mais de R$77 milhões foram destinados ao setor, sendo R$5 milhões voltados à regularização fundiária, por meio de emendas parlamentares.

“A Agrotec representa a força do nosso campo. É aqui que vemos de perto o resultado do trabalho de quem produz, gera renda e movimenta a economia. Nosso mandato tem compromisso com o homem e a mulher do campo”, afirmou a parlamentar.

Durante o evento, a deputada também ressaltou os avanços proporcionados pelo Projeto Terra Fértil, executado pelo IFRO com recursos de sua autoria. A iniciativa contempla a entrega de equipamentos, insumos, análises de solo e assistência técnica especializada, contribuindo diretamente para o aumento da produtividade e da renda dos produtores.

Outro destaque foi o investimento de R$ 1,5 milhão para a implantação do Centro de Excelência do Café, além da entrega, em 2025, de quatro tratores agrícolas destinados ao fortalecimento da produção rural, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric).

A Feira Agrotec chega à sua segunda edição ainda mais robusta. Em 2025, o evento reuniu cerca de 40 mil pessoas, consolidando-se como um importante ambiente de negócios, inovação e valorização da agricultura familiar. Para 2026, a expectativa é ainda maior, com mais de 300 expositores, ampliação da programação, exposição de animais e novas oportunidades de acesso à tecnologia no campo.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou a relevância da parceria com a deputada. “A Agrotec é uma vitrine do potencial produtivo da nossa região. Com apoio e investimentos, Porto Velho se fortalece como referência no agronegócio”, declarou.

A edição de 2026 será realizada entre os dias 8 e 12 de julho, no Complexo da Estrada de Ferro, e promete impulsionar ainda mais o desenvolvimento do setor rural em Rondônia.

Encerrando sua participação, Cristiane Lopes reforçou seu compromisso com o campo. “Seguirei trabalhando com responsabilidade e dedicação para garantir mais investimentos, tecnologia e oportunidades para quem vive da terra. A agricultura familiar e o agronegócio são pilares do desenvolvimento de Rondônia, e podem continuar contando com o nosso mandato.”