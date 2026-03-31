Confúcio Moura amplia acesso à saúde em Guajará-Mirim com foco inédito em crianças neurodivergentes

Para muitas famílias, a espera por um diagnóstico pode durar anos. Para outras, a esperança está em voltar a enxergar. Em Guajará-Mirim, essa realidade começa a mudar com o investimento destinado pelo senador Confúcio Moura à saúde especializada no município.

A iniciativa atua diretamente em dois pontos sensíveis do sistema público: o atendimento a crianças e adolescentes neurodivergentes e a realização de cirurgias oftalmológicas para pacientes que aguardam há anos na fila.

Com recursos na ordem de R$ 2 milhões, a ação foi estruturada de forma estratégica: metade do investimento será destinada à neuropediatria, ampliando o acesso ao diagnóstico e acompanhamento de condições como Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade. A outra metade será aplicada na realização de consultas e cirurgias de Catarata e Pterígio, devolvendo qualidade de vida e autonomia a pacientes.

Mais do que números, o diferencial da iniciativa está no olhar direcionado a um público ainda pouco contemplado por políticas públicas específicas: as pessoas neurodivergentes. O acesso ao diagnóstico precoce e ao acompanhamento contínuo pode transformar completamente o desenvolvimento e a inclusão dessas crianças.

“A saúde precisa chegar para quem mais precisa, no tempo certo. Quando garantimos atendimento especializado para crianças neurodivergentes e reduzimos filas de cirurgias, estamos mudando vidas de forma concreta. Como médico, sei que cada dia de espera faz diferença”, destacou o senador Confúcio Moura.

O prefeito Fábio Netinho reforçou a importância da parceria. “Esse é um investimento que chega para resolver problemas reais da população. E tem um diferencial importante, que é o olhar sensível para as crianças neurodivergentes, algo que ainda é pouco priorizado e também para pessoas que precisam de tratamento oftalmológico”, afirmou.

Já o vereador Augustinho Figueiredo ressaltou o compromisso do senador com o município. “Confúcio é um homem que gosta de gente. Ele está presente, cuidando e levando melhorias para quem mais precisa. Esse investimento mostra isso na prática”, declarou.

O convênio que viabiliza os recursos foi assinado no último sábado (28), durante solenidade em Guajará-Mirim, que também contou com a entrega de um barco social, reboque e caminhão frigorífico para fortalecer a economia local.

Com formação médica e atuação voltada à gestão pública, Confúcio Moura tem direcionado investimentos para áreas estratégicas, reforçando o compromisso com o acesso, a equidade e a melhoria da qualidade de vida da população.