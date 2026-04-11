Bagattoli acumula entregas na infraestrutura de Nova Mamoré e na saúde de Guajará-Mirim

Os investimentos do senador Jaime Bagattoli (PL) têm permitido avanços em diversas áreas dos municípios de Nova Mamoré e Guajará-Mirim.

São investimentos na infraestrutura, na saúde e no pequeno produtor que, juntos, somam mais de R$ 10 milhões em emendas na região de fronteira.

Em Nova Mamoré, Bagattoli prestigiou a inauguração de um Ponto de Táxi e Mototáxi que passa a integrar a nova pista de caminhada, de um quilômetro de extensão, inaugurada pela Prefeitura no distrito de Nova Dimensão.

Já no distrito de Palmeiras, Jaime aplicou um recurso na ordem de R$ 500 mil para a compra de um pá-carregadeira que irá auxiliar na agricultura familiar da região. Ao todo, os investimentos em Nova Mamoré chegam perto de R$ 5 milhões.

“Seja investindo na infraestrutura ou no pequeno produtor, o resultado precisa ser claro, impactar de forma positiva a vida da população. É dinheiro público destinado e aplicado para trazer desenvolvimento, conforto e segurança à população”, afirmou.

Neste fim de semana, Bagattoli também prestigiou o aniversário de 97 anos de Guajará-Mirim. Só no município, os investimentos somam mais de R$ 6 milhões com foco na saúde e na agricultura familiar. Parte dos recursos devem ajudar no custeio do Novo Centro de Parto Normal, cujas obras foram visitadas pelo senador.

“Guajará é um município próspero que tem grande importância para a história de Rondônia e para a região de fronteira. Desde o início do nosso mandato, investimos no apoio ao pequeno produtor, na infraestrutura urbana e rural, mas principalmente na saúde que era a grande demanda dessa região do estado”, concluiu.