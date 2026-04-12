Rosangela Donadon garante R$ 110 mil para Estadual de Futebol de Base em Vilhena

Na manhã de sábado, 11 de abril, o desportista vilhenense Natal Pimenta Jacobsen, o “Natalzinho”, diretor das categorias de base da Federação de Futebol de Rondônia (FFER), reuniu-se com a deputada estadual Rosangela Donadon para tratar de investimentos no cenário esportivo regional.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, durante o encontro, a parlamentar garantiu a destinação de recursos no valor de R$ 110 mil para a realização do Campeonato Estadual de Futebol nas categorias Sub-11 e Sub-13.

O montante será fundamental para custear a logística e organização do evento, que fomenta a descoberta de novos talentos.

SEDE EM VILHENA

O certame está programado para ocorrer em Vilhena durante o mês de julho, aproveitando o período de recesso escolar. A expectativa da organização é contar com a participação de aproximadamente 32 equipes, movimentando cerca de 700 atletas de diversas cidades rondonienses.

A coordenação do campeonato ficará a cargo da FFER e da Associação Vilhenense de Árbitros, contando ainda com o apoio institucional da Prefeitura de Vilhena e da Secretaria Municipal de Esportes (Semes).

Para Natalzinho, o investimento é um passo importante para fortalecer o esporte de base e proporcionar integração entre os jovens desportistas do estado.