Centro de Reabilitação Dream da Amazônia realiza 354 mil procedimentos em três anos

Completando três anos de funcionamento neste mês de abril, o Centro de Reabilitação Dream da Amazônia já soma mais de 354 mil procedimentos e mais de 88 mil atendimentos, resgatando a dignidade de milhares de pacientes em reabilitação auditiva, física, intelectual, visual, ostomia e múltiplas deficiências.

A unidade de reabilitação é fruto da parceria da deputada federal Sílvia Cristina com a fundação Pio XII, o Hospital de Amor. “São mais de R$ 60 milhões destinados por nosso mandato, para tornar esse sonho realidade. Já são três anos resgatando sorrisos e a dignidade de milhares de pacientes. É uma conquista de todos os rondonienses, poder contar com o mais moderno e equipado Centro de Reabilitação do Brasil”, disse a deputada.

Sílvia Cristina garantiu o investimento para as obras, a compra dos equipamentos, a manutenção e custeio da unidade, garantindo o pagamento dos profissionais, a entrega de órteses, próteses, cadeiras de rodas e todos os procedimentos.