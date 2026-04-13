Delegado Camargo garante emenda própria para novo ônibus de pacientes em Ariquemes 

A medida atende a uma demanda crescente da população do Vale do Jamari, que diariamente enfrenta longas viagens em busca de assistência à saúde.

Segundo o parlamentar, a destinação da emenda ocorre diante da ausência de melhorias estruturais na região. Em tom enfático, Delegado Camargo destacou a urgência da ação: “Não dá mais para ver pessoas sofrendo por falta de estrutura. Esse ônibus representa dignidade, representa respeito com quem precisa sair de madrugada para lutar pela própria saúde. Enquanto eu tiver mandato, vou continuar fazendo o que estiver ao meu alcance para ajudar a nossa gente.”

Atualmente, a frota do município conta com apenas um ônibus, com capacidade para 47 passageiros, e um micro-ônibus de 21 lugares, número insuficiente para atender à demanda. De acordo com a Prefeitura de Ariquemes, entre 400 e 500 pessoas são transportadas semanalmente, em viagens que começam às 4h da manhã, de segunda a sexta-feira. A limitação tem causado prejuízos diretos aos pacientes, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade, que enfrentam remarcações de consultas e atrasos em tratamentos.

Uma moradora de Ariquemes, usuária frequente do transporte, relatou as dificuldades enfrentadas. “A gente sofre muito com as condições atuais. Muitas vezes não tem vaga, ou a viagem é muito cansativa. Agora, com esse novo ônibus, tenho esperança de que vai melhorar muito. Parabéns ao deputado por esse olhar sensível com a gente”, declarou.

Com a aquisição do novo veículo, a expectativa é ampliar a capacidade de atendimento, proporcionar mais conforto e segurança aos pacientes e otimizar a logística das viagens. O ônibus será incorporado à frota existente, permitindo inclusive a criação de novos horários e rotas.

Os principais destinos dos pacientes incluem a Policlínica Oswaldo Cruz, Hospital de Amor da Amazônia, Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, UNACON, além de clínicas conveniadas. O trajeto, de aproximadamente 200 quilômetros por trecho, tem duração média de 3 a 4 horas, o que reforça a necessidade de um transporte adequado e confortável.

A destinação da emenda parlamentar representa um avanço significativo na assistência à saúde em Ariquemes, fortalecendo o acesso da população a serviços de média e alta complexidade. A medida também contribui para a continuidade das políticas públicas de saúde, garantindo melhores condições de atendimento e suporte às equipes envolvidas.

A atuação do deputado Delegado Camargo na área da saúde tem se consolidado como uma de suas principais frentes de trabalho. Com a destinação de recursos próprios do seu mandato para atender demandas concretas da população, o parlamentar reforça um perfil de atuação voltado à resolução de problemas reais, especialmente daqueles que mais dependem do poder público para ter acesso a atendimento digno e de qualidade.