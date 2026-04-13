Deputada federal Cristiane Lopes celebra 97 anos de Guajará-Mirim com investimentos que geram resultados

A parlamentar reafirmou seu compromisso com o município ao destinar mais de R$4,7 milhões em emendas parlamentares para áreas essenciais como saúde, educação, agricultura, cultura, turismo e assistência social.

Presente nas comemorações pelos 97 anos de Guajará-Mirim (RO), a deputada federal Cristiane Lopes (Podemos) reforçou sua atuação no município ao garantir mais de R$ 4,7 milhões em emendas parlamentares para áreas essenciais.

Durante a celebração, que contou com o tradicional corte do bolo, Cristiane Lopes aproveitou a ocasião para se aproximar ainda mais da população e das lideranças locais, ouvindo de perto as principais demandas da cidade e fortalecendo uma atuação marcada pela presença e continuidade.

“Guajará-Mirim sempre esteve no meu coração. Cada recurso destinado foi pensado com responsabilidade e compromisso, para gerar resultados concretos e melhorar a vida das pessoas. Nosso trabalho é sério e focado em quem mais precisa”, destacou Cristiane Lopes.

Conhecida como a “Pérola do Mamoré”, Guajará-Mirim carrega uma história marcada pelo ciclo da borracha e pela construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, elementos que impulsionaram seu crescimento e consolidaram sua importância na região Norte.

A atuação da deputada tem gerado resultados práticos. Na saúde, os recursos possibilitaram a realização de mutirões de cirurgias eletivas, a aquisição de um micro-ônibus para transporte de pacientes e a entrega de equipamentos hospitalares.

Na educação, foram destinados investimentos para a compra de uniformes escolares, garantindo mais dignidade aos estudantes.

Na área social, Cristiane Lopes viabilizou a aquisição de equipamentos para cursos profissionalizantes, como máquinas de costura, mesas, cadeiras e notebooks, além de ações de custeio assistencial e distribuição de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade.

Já na agricultura, os investimentos têm sido fundamentais para a manutenção e recuperação de estradas vicinais, carreadores e travessões, facilitando o escoamento da produção e fortalecendo o setor produtivo local.

A cultura e o turismo também receberam atenção especial, com apoio a eventos tradicionais como a Marcha para Jesus e o Duelo na Fronteira dos Bois-Bumbás, iniciativas que movimentam a economia e valorizam a identidade cultural da cidade.

Para o prefeito de Guajará-Mirim, Fábio Netinho, a parceria com a deputada tem sido decisiva para os avanços no município. “Quero agradecer à deputada Cristiane Lopes por ser uma grande parceira de Guajará-Mirim. Esses investimentos fazem a diferença na vida da nossa população. É uma atuação presente, comprometida e que tem gerado resultados concretos. Seguiremos juntos trabalhando por uma cidade cada vez melhor”, afirmou.

Cristiane Lopes também reforçou que sua atuação vai além da destinação de recursos. “Meu compromisso não termina quando a emenda é paga. Eu acompanho, fiscalizo e garanto que cada investimento chegue na ponta, beneficiando quem realmente precisa. E podem ter certeza: ainda vamos fazer muito mais por Guajará-Mirim”, concluiu a deputada federal.