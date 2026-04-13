Deputado Delegado Lucas solicita contratação emergencial da Saúde para reforçar equipe do Hospital de Buritis

O número de atendimentos no ambulatório do Hospital Regional de Buritis cresceu cerca de 30% no primeiro trimestre deste ano. Já são mais de 5 mil atendimentos por mês, e buscando uma solução para que a população não fique em fila de espera, o deputado estadual Delegado Lucas Torres (PL) apresentou nesta segunda-feira (13), em caráter de urgência, uma indicação para que a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) faça um processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais da saúde destinados à unidade de Buritis.

De acordo com a justificativa do pedido parlamentar, o hospital enfrenta déficit de profissionais em diversas áreas, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros servidores essenciais ao pleno funcionamento dos serviços de saúde.

A falta de pessoal tem gerado sobrecarga nas equipes em atividade e comprometido a qualidade do atendimento prestado à população, conforme visita in loco realizada pelo deputado.

Lucas destacou que Hospital Regional de Buritis é referência para o município e atende também moradores de toda a região, sendo considerado uma unidade estratégica para os serviços de urgência e emergência. São mais de 50 mil atendimentos realizados por ano, em média, incluindo cirurgias de ortopedia, radiografia e obstetrícia.

Diante desse cenário, segundo o parlamentar, é essencial a adoção de medidas emergenciais para garantir a continuidade e a eficiência dos atendimentos.

“Estamos tratando de uma demanda urgente. A ausência de profissionais impacta diretamente na vida das pessoas que dependem do atendimento público de saúde. O processo seletivo é uma solução imediata para reforçar as equipes e assegurar o funcionamento adequado da unidade”, destacou.

A indicação parlamentar prevê a realização de contratação temporária como forma de suprir, de maneira ágil, a carência atual de servidores, enquanto medidas estruturais de longo prazo são avaliadas pelo poder executivo.