Moradora denuncia e Energisa diz que concluirá obras de eletrificação rural até junho em Vilhena

Após denuncia de uma moradora, a concessionária Energisa informou que está em andamento uma obra que vai levar energia elétrica à área rural de Vilhena (RO), por meio do programa “Luz para Todos”.

A previsão de conclusão da eletrificação rural apontada pela empresa é de meados de junho deste ano.

A moradora relatou ao Ministério Público Federal (MPF) que, desde agosto de 2025, aguarda a ligação da energia elétrica em sua propriedade. Explicou, ainda, que cumpriu diversas exigências da Energisa para a eletrificação, mas mesmo assim permanece sem energia elétrica.

O MPF enviou ofício solicitando informações da Energia, que respondeu que as obras têm prazo de conclusão para junho de 2026.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Em 2017, o MPF processou na Justiça Federal a Eletrobras Rondônia – atual Energisa – e a União por não cumprirem o programa “Luz Para Todos”, deixando mais de 20 mil famílias sem energia elétrica nas áreas rurais de Rondônia.