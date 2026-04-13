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segunda-feira, 13 de abril de 2026.

Sicoob Credisul vai sortear R$ 125 mil em prêmios para cooperados que participarem da Pré-Assembleia 2026

Transmissão será no dia 16 de abril, às 19h30, pelo YouTube, com votação pelo Super App Sicoob
Foto: Assessoria

A contagem regressiva já começou, a Pré-Assembleia 2026 da Sicoob Credisul será no dia 16 de abril, às 19h30 (horário de Rondônia), com transmissão ao vivo pelo canal da cooperativa no YouTube. Se inscreva no canal e ative o sino de notificação para não perder a reunião.

Durante o encontro, os cooperados acompanham os resultados do último ano, conhecem as principais ações realizadas e participam das votações pelo Super App Sicoob. Quem estiver presente também concorre a R$ 125 mil em prêmios, distribuídos em:

  • 18 prêmios de R$ 5 mil
  • 2 prêmios de R$ 10 mil
  • 2 viagens individuais para o Concred 2026, em Goiânia (GO)
  • 1 viagem para um resort all inclusive com acompanhante

Para participar dos sorteios, é necessário acompanhar toda a apresentação e votar nas pautas, incluindo a eleição de delegados, responsáveis por representar os cooperados nas decisões da cooperativa.

A Pré-Assembleia reúne informações importantes sobre o desempenho da instituição e abre espaço para a participação dos cooperados nas decisões que direcionam o futuro da Sicoob Credisul, participe.

 

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