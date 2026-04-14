Batalhão de Choque da PM tem novo comandante em Rondônia

Em solenidade realizada na manhã desta segunda-feira (13), na sede do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Rondônia, em Porto Velho, o tenente-coronel PM Rodrigo Silva Nunes assumiu o comando da unidade, sucedendo o tenente-coronel PM Felipe Hermerson Pereira.

Durante o evento, o comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, coronel PM Glauber Souto, (e) destacou o trabalho da tropa de choque, “composta por guerreiros altamente qualificados e corajosos, que não se intimidam diante dos desafios”.

O coronel relembrou sua atuação em diversas operações, período em que comandou o Choque por quatro anos, ainda como unidade integrada à Companhia de Operações Especiais. Segundo ele, foram experiências vividas em diferentes cenários, desde áreas de mata e presídios até ações de liberação de rodovias, desobstrução de postos de combustível e atuação durante os carnavais de Porto Velho.

“Todas essas experiências estão gravadas na minha memória, e as recordo com saudade, reconhecendo sua importância na minha formação pessoal e profissional”, afirmou.

Para o comandante-geral, a tropa de choque é formada por policiais altamente especializados, bravos e resilientes. “Estivemos juntos com muitos dos policiais que hoje estão em forma, e levo essas lembranças com muito carinho. Tenho certeza de que contribuíram para aquilo que sou hoje”, ressaltou.

Glauber Souto também agradeceu ao comandante sucedido, destacando os desafios da função. “Hoje nos despedimos do tenente-coronel Felipe. Agradecemos a ele e à sua família, pois não é fácil comandar uma tropa especializada. Não há hora nem momento; muitas vezes é preciso abrir mão do convívio familiar”, disse.

Ao novo comandante, desejou sucesso: “Ele possui amplo conhecimento e um currículo extenso. É uma honra tê-lo à frente da tropa de choque. Tenho certeza de que, assim como eu, toda a tropa tem grande expectativa quanto aos resultados do seu trabalho”.

Em sua despedida, o tenente-coronel PM Felipe (d) agradeceu à tropa pelas missões cumpridas e elogiou a dedicação dos policiais. “Pela postura exemplar destes profissionais, que dia e noite estiveram sempre prontos para defender a sociedade rondoniense”, destacou.

No elogio ao comandante sucedido, o tenente-coronel PM Rodrigo Arivabene, comandante do Policiamento Especializado, ressaltou que “a visão estratégica e o comprometimento do oficial resultaram em significativo desenvolvimento da unidade, elevando os padrões de treinamento, capacitação e prontidão do Batalhão de Choque”.

O novo comandante, tenente-coronel PM Rodrigo Silva Nunes, possui diversos cursos voltados à atividade de choque, realizados no Brasil e no exterior. É bacharel em Segurança Pública pelo Curso de Formação de Oficiais da PMRO (Unir/Diretoria de Ensino da PMRO – 2009/2011), possui curso de piloto de embarcação de transporte de serviço público pela Marinha do Brasil, além de capacitações como Operações de Choque (Força Nacional de Segurança Pública), Segurança de Autoridades (Segaut), Condução Policial Automotiva (Cpaut) e Curso de Comando e Estado-Maior, entre outros.

Ele ingressou na carreira como soldado do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar, sendo promovido ao atual posto em 21 de abril de 2022.

Na área civil, também acumula formações, como advanced low light (combate veicular em baixa luminosidade), combat pistol expert skills (pistola de combate), porte velado avançado, trauma em combate (Marc 1), firearms instructor e cursos intensivos de alta performance em pistola, entre outros.

Descerramento da fotografia do comandante sucedido e entrega de buquê de flores as esposas dos comandantes sucedido e sucessor