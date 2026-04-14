Deputado Alex Redano indica aquisição de Raio-X Móvel Digital para reforçar saúde em Alvorada D’Oeste

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao Governo de Rondônia, com cópia à Secretaria de Estado da Saúde, solicitando a aquisição de um equipamento hospitalar de Raio-X Móvel Digital Motorizado com 01 detector (64kW/150kV) para o município de Alvorada D’Oeste.

Segundo o parlamentar, a medida busca atender uma demanda essencial da rede pública municipal de saúde, garantindo mais agilidade e qualidade nos atendimentos prestados à população. O equipamento é considerado fundamental para exames de diagnóstico por imagem, que auxiliam na identificação precoce de doenças e no início rápido do tratamento adequado.

Na justificativa apresentada, Redano destacou que a ausência ou insuficiência desse tipo de aparelho compromete diretamente os serviços de saúde, obrigando muitos pacientes a se deslocarem para outras cidades em busca de atendimento especializado. Essa situação, além de gerar transtornos às famílias, pode provocar atrasos no diagnóstico, agravamento de quadros clínicos e aumento de custos para o poder público.

“O exame de Raio-X é um dos instrumentos mais básicos e indispensáveis dentro da saúde pública, sendo utilizado diariamente em casos de urgência, emergência, ortopedia e clínica médica. Garantir esse equipamento para Alvorada D’Oeste é investir em atendimento digno, eficiente e humanizado para a população”, ressaltou o deputado.

A indicação reforça o compromisso de Alex Redano com o fortalecimento da saúde pública nos municípios de Rondônia, buscando melhores condições de trabalho para os profissionais e mais qualidade no atendimento aos cidadãos.