Indústria de games amplia protagonismo e ganha espaço em agenda de apostas no Brasil

O crescimento acelerado dos jogos digitais no Brasil redefine o cenário do entretenimento e chama atenção do mercado. Diante disso, o evento de apostas 2026 incorpora o tema como parte estratégica de sua programação. Dessa maneira, o encontro se consolida como um ambiente relevante para discutir o avanço dos eSports e sua conexão com as apostas.

Segundo a Pesquisa Game Brasil (PGB), o hábito de jogar alcançou níveis recordes no país. Atualmente, 82,8% dos brasileiros participam desse universo, evidenciando uma expansão consistente. Além disso, 88% consideram os jogos digitais uma das principais formas de lazer. Enquanto isso, 80% apontam os games como preferência absoluta. Portanto, o setor apresenta crescimento contínuo e impacto direto no comportamento do consumidor.

Nesse contexto, o evento de apostas passa a explorar novas possibilidades dentro da feira de iGaming em São Paulo, destacando a evolução do mercado. A integração entre eSports e plataformas digitais fortalece o ambiente competitivo e amplia o alcance das apostas. Assim, o evento do mercado regulado de apostas ganha relevância ao abordar temas ligados à inovação e regulamentação.

O BiS SiGMA South America 2026 será realizado de 6 a 9 de abril no Transamérica Expo Center. A expectativa é receber mais de 18.500 participantes, entre especialistas, operadores e representantes do setor público. Dessa forma, o encontro reforça seu papel como referência dentro do evento de apostas 2026.

Debates exploram tendências e convergência de mercados

A agenda inclui painéis voltados ao impacto dos eSports no ecossistema digital. Logo no início, especialistas discutem estratégias para alinhar crescimento sustentável e engajamento do público. Além disso, o conteúdo aborda como diferentes agentes podem atuar de forma integrada.

Outro ponto relevante envolve a análise da convergência entre competições tradicionais e ambientes digitais. O debate mostra como formatos de apostas, uso de dados e comportamento dos usuários aproximam esses universos. Consequentemente, o evento de apostas amplia sua atuação e fortalece discussões sobre inovação.

Por fim, a organização pode anunciar atualizações na programação até a abertura oficial. Assim, o evento mantém flexibilidade para incluir novos temas e acompanhar a evolução do setor.