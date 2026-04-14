Jogos Escolares começam com tradicional acendimento da pira olímpica em Chupinguaia

Os Jogos Escolares Municipais (JEC’S) agitam o município de Chupinguaia.

Na noite desta segunda-feira, 13, foi realizada a abertura do evento, que aconteceu no ginásio municipal com o acendimento da pira olímpica. As disputas vão até a sexta-feira, 17 de abril.

A cerimônia de abertura contou com a apresentação das delegações, Polícia Militar Mirim, Fanfarra Militar Mirim de Vilhena e com a apresentação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).

Nesta fase dos jogos, os esportistas competem nas modalidades de futsal feminino, masculino, ping pong (ou tênis de mesas), atletismo, badminton e salto em distância, em busca da vaga na fase regional.

A Secretária Municipal de Educação, Maria Cândida Gurgel, destacou a realização do evento, que contribui positivamente à formação cidadã dos estudantes. “Sem dúvida, a promoção desta atividade vai estimular a integração, o respeito, a convivência harmoniosa e afetiva entre os jovens. Que a chama da pira olímpica, acesa nesta data, aqueça os seus corações, alunos, para que sempre cultivem o espírito fraterno!”, disse Maria Cândida.