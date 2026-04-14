Líderes mundiais do cooperativismo visitam Sicoob Credisul em Vilhena

A cidade de Vilhena recebeu, entre os dias 9 e 10 de abril, a visita de importantes lideranças do cooperativismo mundial. O presidente da Aliança Cooperativa Internacional (ACI), Ariel Guarco, esteve no município para conhecer de perto a atuação da Sicoob Credisul e os projetos desenvolvidos pela cooperativa na região.

A visita também contou com a participação de Roberto Rodrigues, que presidiu a ACI entre 1997 e 2001. Durante a agenda, Guarco coletou informações e conheceu iniciativas que farão parte de seu quarto livro, que abordará o papel do cooperativismo no desenvolvimento social, econômico e ambiental. A obra será lançada em setembro.

Durante a visita, Guarco destacou a clareza da cooperativa em relação ao seu propósito e às ações desenvolvidas na região. Segundo ele, a Sicoob Credisul demonstra forte compromisso com a educação, com a participação das pessoas nas decisões e com iniciativas voltadas ao cuidado com o meio ambiente.

Visitas a projetos sociais e educacionais

Na programação, o presidente da ACI conheceu projetos que demonstram o impacto das ações da cooperativa na comunidade. Um dos destaques foi o Hospital Cooperar, iniciativa viabilizada com apoio de cooperados e da comunidade, que tem ampliado o acesso a procedimentos de saúde na região.

Na área educacional, a comitiva visitou a Faculdade Favoo, onde conheceu a estrutura da escola e da faculdade, considerada a primeira faculdade cooperativa do mundo, além de iniciativas como o Hubee, hub de inovação voltado ao desenvolvimento de projetos e soluções.

A agenda também incluiu uma visita à Aldeia Mamaindê, onde a cooperativa desenvolve o Projeto Expressão Mamaindê, iniciativa voltada ao fortalecimento da cultura indígena e à geração de oportunidades para a comunidade local.

Troca de experiências no cooperativismo

Outro momento da visita foi o encontro com Roberto Rodrigues, reconhecido como uma das principais referências do cooperativismo no Brasil e no mundo. Ele participou de um jantar institucional com lideranças da cooperativa e, no dia seguinte, acompanhou as visitas ao Hospital Cooperar e à Favoo.

Ao comentar a agenda, Rodrigues destacou a importância do cooperativismo como modelo de desenvolvimento que integra crescimento econômico e impacto social, ressaltando o papel da cooperação entre diferentes áreas para promover avanços nas comunidades.

Reconhecimento internacional

A presença de duas lideranças que já presidiram a ACI reforça a relevância do trabalho desenvolvido pela Sicoob Credisul no cenário cooperativista. Para Ivan Capra, a visita representa um momento de reconhecimento e troca de experiências.

Segundo ele, a história e os projetos da cooperativa deverão integrar um capítulo do novo livro de Ariel Guarco, ampliando a visibilidade internacional das iniciativas desenvolvidas em Vilhena e região.

O livro será apresentado no Panamá durante a Assembleia Geral conjunta da ACI e da Cooperativa das Américas, que ocorrerá de 14 a 18 de setembro, com publicação em espanhol e inglês