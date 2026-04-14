RECURSO HISTÓRICO: deputada Rosangela Donadon destina mais de R$ 3,5 milhões para Saúde de Colorado

A deputada estadual Rosangela Donadon anunciou a destinação de mais de R$ 3,5 milhões em recursos para a área da saúde no município de Colorado do Oeste, em Rondônia.

O valor já foi repassado e se encontra disponível na conta da prefeitura, pronto para ser aplicado em melhorias no atendimento à população.

O investimento é considerado histórico para o município e tem como objetivo ampliar a estrutura da rede de saúde, garantir melhores condições de trabalho aos profissionais e proporcionar mais qualidade no atendimento aos usuários do sistema público.

A deputada destacou que a destinação do recurso foi realizada a pedido do vereador Baiano Leiteiro, parceiro e apoiador do mandato no município, que tem acompanhado de perto as demandas da população e reforçado a necessidade de investimentos na área da saúde.

Rosangela Donadon também agradeceu ao prefeito Edinho da Rádio, destacando a importância do diálogo e da parceria institucional. “Agradeço ao prefeito por ter aberto as portas do município para o nosso trabalho em conjunto. Quando há união, quem ganha é a população”, afirmou.

Para comprovar a liberação do recurso, segue em anexo a ordem bancária referente ao valor já disponibilizado, demonstrando a efetividade do repasse.

De acordo com a parlamentar, o recurso representa um avanço importante para o fortalecimento da saúde no Cone Sul do estado. “A saúde é prioridade no nosso mandato. Esse investimento chega em um momento importante e vai contribuir diretamente para melhorar o atendimento e levar mais dignidade para a população de Colorado do Oeste”, destacou Rosangela Donadon.

A iniciativa faz parte do trabalho contínuo da deputada em buscar recursos e investimentos para os municípios de Rondônia, com foco especial em áreas essenciais como saúde, educação e desenvolvimento regional.

Com a liberação do recurso, a expectativa é de que a prefeitura possa dar celeridade na aplicação dos investimentos, garantindo que os benefícios cheguem o quanto antes à população.

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