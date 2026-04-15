Sílvia Cristina leva curso de operador de trator e máquinas agrícolas a produtores de Alvorada do Oeste

Produtores rurais de Alvorada do Oeste recebem neste final de semana o curso de operador de trator e máquinas agrícolas, oferecido pelo programa Cidadania Plena.

A capacitação é realizada pelo Instituto Federal de Rondônia e conta com recursos destinados por meio de emenda da deputada federal Sílvia Cristina.

De acordo com a parlamentar, a iniciativa busca garantir que produtores rurais tenham qualificação adequada para operar equipamentos utilizados no campo.

“De nada adianta enviarmos recursos para associações de produtores rurais para a aquisição de um trator, se os contemplados não sabem operar o equipamento. É importante oferecer esse conhecimento e conseguimos, por meio do Cidadania Plena, levar essa capacitação ao produtor rural”, destacou Sílvia Cristina.

O curso atende a uma solicitação do ex-vereador Trovão e tem como objetivo qualificar produtores para a operação de tratores e máquinas agrícolas. As aulas serão ministradas pelo professor Daniel Alves.

A capacitação integra as ações do programa Cidadania Plena, iniciativa que recebe recursos destinados pela deputada e que apoia projetos voltados ao fortalecimento da agricultura, além de iniciativas nas áreas de educação, saúde, assistência social, esporte e cultura.

Segundo a parlamentar, a formação técnica contribui diretamente para melhorar as condições de trabalho no campo.

“Levar informação aos produtores rurais é fundamental para aumentar a produtividade e facilitar o trabalho no campo, gerando mais renda para as famílias. Esse trabalho realizado pelo IFRO, em parceria com nosso mandato, tem levado conhecimento e benefícios para diversas áreas”, concluiu.